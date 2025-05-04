Futbol Maçında Evlilik Teklifi: Derinkuyugücü'nden Romantik Anlar

NEVŞEHİR'de oynanan Birinci Amatör Küme maçında Derinkuyugücü takımından Ahmet Furkan Şahin, sevgilisi Ceren Ayazoğlu'na evlilik teklif etti.

Gazi Stadı'nda oynanan Birinci Amatör Küme maçında Derinkuyugücü, Hisarspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Derinkuyugücü futbolcusu Ahmet Furkan Şahin ise maçtan önce sahada üzerinde 'Benimle evlenir misin' yazılı pankart ile sevgilisi Ceren Ayazoğlu'na evlilik teklifi etti. Şahin'in takım arkadaşları da bu özel ana eşlik etti. Ceren Ayazoğlu'nun 'evet' cevabının ardından Ahmet Furkan Şahin'in takım arkadaşları meşale ve alkışlarla genç çifti tebrik etti. Öte yandan Derinkuyugücü şampiyon olurken genç çift kupayı birlikte kaldırdı.