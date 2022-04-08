Futbol kökünden değişecek! Basketboldaki kural yeşil sahaya geliyor

Topu oyunda kalma süresi birçok ligde tartışma konusu olurken, Portekiz Futbol Federasyonu çarpıcı bir öneri ortaya attı. Maçların 90 dakikadan 60 dakikaya indirilmesini kapsayan bu öneri kabul görürse, topun oyunda olmadığı zamanlarda süre işlemeyecek.

FUTBOL MAÇLARININ 60 DAKİKA OLMASI TARTIŞILIYOR

Buzzspor'un haberine göre, Futbol maçlarının 60 dakika olması ve topun oyunda olmadığı sürelerde de zamanın durdurulması tartışılıyor. Portekiz Futbol Federasyonu, bu formatı bazı kategorilerde deneyecek. Uluslararası Futbol Birliği'nin onay vermesi halinde ilerde maçların 60 dakika oynanması mümkün olacak.

TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ HESAPLANDI

2018-19 sezonundan bu yana oynanan maçları analiz eden CIES, Avrupa genelinde 36 ligdeki maçlarda topun oyunda kalma süresinin 60 dakikanın biraz altında olduğunu açıklamıştı.

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