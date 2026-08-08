Çaykur Rizespor, Pyramids FC'yi 2-1 Yendi
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Mısır temsilcisi Pyramids FC'yi 2-1 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rizespor'un gollerini 15. dakikada Ahmed Kutucu ve 31. dakikada Ali Sowe kaydetti. Konuk ekibin tek golü 65. dakikada da Silva'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Rizespor sahadan galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC'yi 2-1 yendi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi ekip Ahmed Kutucu ve 31. dakikada Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk ekip, da Silva'nın 65. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA