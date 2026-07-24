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Futbol: Hazırlık maçı

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- Kasımpaşa: 3 - Gençlerbirliği: 0

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Mortadha 75. dakikada Elson Mendes ve 80. dakikada Sinan Alkaş kaydetti.

Kaynak: AA
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