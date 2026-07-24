Futbol: Hazırlık maçı
- Kasımpaşa: 3 - Gençlerbirliği: 0
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Mortadha 75. dakikada Elson Mendes ve 80. dakikada Sinan Alkaş kaydetti.
Kaynak: AA