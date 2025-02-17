Futbol hayatı bitti dendi! 8 ay sonra sahaya girip maç kazandırdı
2024 yılında kalp krizi geçiren ve futbol hayatının sona erdiği düşünülen Nabil Bentaleb, 8 ay sonra sahalara döndü. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Bentaleb, ilk maçında gol atmayı başardı. Uzun süreli tedavi sürecinin ardından futbola geri dönen Cezayirli oyuncu, takımını Rennes karşısında galibiyete taşıdı.
Fransa Lig 1'de forma giyen ünlü oyuncu geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktığını açıklasa da sahalara geri döndü.
8 ay önce kalp krizi geçiren Nabil Bentaleb, takım arkadaşları ve tüm kulüp çalışanları tarafından tesislerde alkışlarla karşılandı.
8 AY SONRA SAHALARA GOLLE DÖNDÜ
2024 yılında kalp krizi geçiren, 8 ay sonra ilk maçına çıkan Nabil Bentaleb, oyuna girdi ve golünü attı. Fransa Lig 1'de Lille'in Rennes deplasmanına çıktığı maçta 76. dakikada Makau yerine oyuna dahil olan Cezayirli oyuncu, dakikalar 80'i gösterirken fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Lille müsabakayı 2-0 kazandı.