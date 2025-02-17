Futbol hayatı bitti dendi! 8 ay sonra sahaya girip maç kazandırdı

Fransa Lig 1'de forma giyen ünlü oyuncu geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktığını açıklasa da sahalara geri döndü.

8 ay önce kalp krizi geçiren Nabil Bentaleb, takım arkadaşları ve tüm kulüp çalışanları tarafından tesislerde alkışlarla karşılandı.

8 AY SONRA SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

2024 yılında kalp krizi geçiren, 8 ay sonra ilk maçına çıkan Nabil Bentaleb, oyuna girdi ve golünü attı. Fransa Lig 1'de Lille'in Rennes deplasmanına çıktığı maçta 76. dakikada Makau yerine oyuna dahil olan Cezayirli oyuncu, dakikalar 80'i gösterirken fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Lille müsabakayı 2-0 kazandı.