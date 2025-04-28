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Futbol Haftası: Trabzonspor-Barcelona UEFA Gençlik Finali ve Süper Lig Gelişmeleri

Futbol Haftası: Trabzonspor-Barcelona UEFA Gençlik Finali ve Süper Lig Gelişmeleri
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Bu hafta içinde Trabzonspor'un Barcelona ile UEFA Gençlik Ligi finaline çıkacağı öğrenildi. Süper Lig'de lider Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu. Kadınlar Futbol Süper Liginde ise Fenerbahçe'nin olağan dışı sonuçlara yönelik soruşturma talebi dikkat çekti.

UEFA GENÇLİK LİGİ FİNALİ

19.00 Trabzonspor- Barcelona

SÜPER LİG

-Lider Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 yenerek ligin bitimine 5 maç kala Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

20.00 Göztepe-Başakşehir (Gürsel Aksel)

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİNDE AVERAJ TARTIŞMASI

-Ligin bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe, Beylerbeyi'nin 1-0 mağlup ederken, ABB Fomget, Bornova'yı 12-1 yenerek +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin önüne geçti ve lider oldu.

Fenerbahçe Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçların dikkat çektiğini, FOMGET'in son 4 haftada 27 gol averajı elde ettiğini belirtti ve "Soruşturma başlatılsın" dedi.

ABB Fomget takımı ise soruşturma talebinin ardından yapmış olduğu açıklamasında 'We Are Clean' başlığı ile "Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık" açıklamasında bulundu.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde sezonun son haftası olan 26'ncı hafta karşılaşmaları 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. ABB Fomget, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda ALG Spor ile karşı karşıya gelecek.

AVRUPADAN FUTBOL

18.00 Petrolul Ploieşti - SSC Farul

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

12.00 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı koşulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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