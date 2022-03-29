Futbol dünyasını sarsan haber! C.Brugge'ün kalecisi Van Damme hayatını kaybetti - Haberler

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Futbol dünyasını sarsan haber! C.Brugge'ün kalecisi Van Damme hayatını kaybetti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Belçika futbolunun önde gelen 123 yıllık kulübü Cercle Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Miguel Van Damme hayatını kaybetti. Lösemiyle mücadele eden 28 yaşındaki kaleci, bugün hayata gözlerini yumdu. Ardında bıraktığı fotoğraflar yürek dağladı.

Futbol dünyası Miguel Van Damme'dan gelen haberle yıkıldı. Belçika ekibi Cercle Brugge'ün kalecisi Van Damme hayatını kaybetti.

Futbol dünyası yıkıldı! 28 yaşındaki kaleci Van Damme hayatını kaybetti

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Van Damme hayata gözlerini yumdu. 28 yaşındaki kalecinin vefatı Belçika futbolunu derinden sarstı. Maçlarda bir dakikalık saygı duruşu planlanıyor.

Futbol dünyası yıkıldı! 28 yaşındaki kaleci Van Damme hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, "İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde son derece zor bir gün" ifadeleri yer aldı.

Futbol dünyası yıkıldı! 28 yaşındaki kaleci Van Damme hayatını kaybetti

Van Damme, ağustos ayında eşiyle birlikte maça gelip tribünlerden destek almıştı. Van Damme ve eşi gözyaşlarıyla tribünlere karşılık vermişti. O veda Damme'ın yeşil zemine çıktığı gün oldu.

Futbol dünyası yıkıldı! 28 yaşındaki kaleci Van Damme hayatını kaybetti

Belçika futbolu yasta! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme hayatını kaybetti

Belçika futbolu yasta! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme hayatını kaybetti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Club Brugge, Belçika, Spor, Haberler

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