Futbol dünyasını sarsan haber! C.Brugge'ün kalecisi Van Damme hayatını kaybetti

Futbol dünyası Miguel Van Damme'dan gelen haberle yıkıldı. Belçika ekibi Cercle Brugge'ün kalecisi Van Damme hayatını kaybetti.

LÖSEMİYLE SAVAŞTI

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Van Damme hayata gözlerini yumdu. 28 yaşındaki kalecinin vefatı Belçika futbolunu derinden sarstı. Maçlarda bir dakikalık saygı duruşu planlanıyor.

"SON DERECE ZOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde son derece zor bir gün" ifadeleri yer aldı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Van Damme, ağustos ayında eşiyle birlikte maça gelip tribünlerden destek almıştı. Van Damme ve eşi gözyaşlarıyla tribünlere karşılık vermişti. O veda Damme'ın yeşil zemine çıktığı gün oldu.