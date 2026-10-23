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Furkan Yaman, Eskrim Dünya Kupası finalinde Candeniz Berrak'ı 15-12 yenip altın aldı

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Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Furkan Yaman altın, Candeniz Berrak gümüş madalya kazandı. Genç erkekler bireysel finalinde Furkan, Candeniz'i 15-12 yenerek şampiyon oldu.

Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Cezayir'deki ayağına katılan Türk sporculardan Furkan Yaman altın, Candeniz Berrak ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Oran kentinde düzenlenen organizasyonda, genç erkeklerde bireysel müsabakalar yapıldı.

Milli sporcuların karşı karşıya geldiği finalde Candeniz'i 15-12 yenen Furkan, şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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