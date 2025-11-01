Haberler

Furkan Osman Sayıner, 2026 Gençlik Olimpiyatları'na hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda başarılar elde eden milli wushucu Furkan Osman Sayıner, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Ailesinin sürekli desteğiyle wushu sporuna yönelen genç sporcu, uluslararası arenada pek çok madalya kazanmış durumda.

Çin'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazanan milli wushucu Furkan Osman Sayıner, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Küçükken çok hareketli olduğu için 5 yaşında spora yönlendirilen Furkan Osman Sayıner, wushuyla ilgilenmeye başladı.

Üç yıl sonra kentte düzenlenen organizasyona katılan Furkan Osman, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Bu başarısının ardından bir yıl sonra Türkiye ikincisi olan Furkan Osman, bir yıl sonra da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Wushuda dikkati çeken başarılara imza atmaya devam eden Furkan Osman, 2019'da düzenlenen Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda nandao kategorisinde yine altın madalya alarak başarılarına bir yenisini ekleyen Furkan Osman, Dakar'da gerçekleştirilecek 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda da madalya istiyor.

Ailesi en büyük destekçisi

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Furkan Osman Sayıner, AA muhabirine, milli formayı terlettiği her şampiyonada elde ettiği başarıların kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

Çin'de 14-20 Ekim'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda nanquan kategorisinde altın, nandao ve dulian kategorisinde ise gümüş madalya aldığını anımsatan Furkan Osman, "Bu şampiyonadan sonra gözyaşlarımı tutamadım. İnşallah Dakar'daki turnuvaya katılırsam orada da iyi bir derece elde etmeyi, mümkünse şampiyon olabilmeyi istiyorum." diye konuştu.

Başarılarını artırarak akla gelen bir sporcu olmayı istediğini anlatan Furkan Osman, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları hedeflediğini dile getirdi.

Furkan Osman Sayıner, wushuya ailesi sayesinde başladığını belirterek, "Küçüklüğümden beri annem, babam hatta ablam yanımda. Beni 5 yaşında salona getirip götüren ailem, hala benimle beraber salona gelmeye devam ediyor. Desteklerini her zaman devam ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün wushu başantrenörü Mehmet Bayraktar ise 11 yıldır birlikte çalıştıkları Furkan Osman'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve kendisine verilen desteği boşa çıkarmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.