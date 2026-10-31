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Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2'de 1000 metrede çeyrek finale yükseldi

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Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2'de 1000 metrede çeyrek finale yükseldi
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Milli sporcu Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2 yarışmalarında erkekler 1000 metre kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Furkan Akar'a başarılar dilerken sporcu uluslararası arenadaki istikrarlı grafiğini sürdürüyor.

Milli sporcu Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2 yarışmalarında erkekler 1000 metre kategorisinde gösterdiği başarılı performansla adını çeyrek finale yazdırdı.

Erzurumlu olimpik patenci, uluslararası arenadaki istikrarlı grafiğini sürdürerek short track branşında madalya hedefiyle mücadelesine devam ediyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Furkan Akar, World Tour 2 yarışmasında 1000 metrede çeyrek finale yükselmiştir. Sporcumuza başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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