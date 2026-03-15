Milli sporcu Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Montreal kentindeki organizasyonda ilk kez yer alan milli sporcu Furkan Akar, 500 metre yarışında üçüncü oldu.

Açıklamada, "Short Track tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası finalinde mücadele eden Furkan Akar ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde gururla temsil eden milli sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.