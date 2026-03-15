Haberler

Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metre yarışında üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Montreal kentindeki organizasyonda ilk kez yer alan milli sporcu Furkan Akar, 500 metre yarışında üçüncü oldu.

Açıklamada, "Short Track tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası finalinde mücadele eden Furkan Akar ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde gururla temsil eden milli sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

