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Furkan Akar, bronz madalya ve Türkiye rekoruyla Short Track World Tour'dan döndü

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Furkan Akar, bronz madalya ve Türkiye rekoruyla Short Track World Tour'dan döndü
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Short Track World Tour 1 ve 2'de Türkiye'yi temsil eden milli sporcular, teknik ekiple birlikte Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Federasyon, World Tour 1'de bronz madalya kazanan ve World Tour 2'de Türkiye rekoru kıran Furkan Akar'ı kutlayıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Short Track World Tour 1 ve Short Track World Tour 2 yarışmalarında ülkemizi temsil eden milli sporcular Furkan Akar, Denis Örs, Muhammed Bozdağ ve Metehan Atan, teknik ekiple birlikte ülkemize döndü.

Milli Sporcular ve Teknik Ekibi; Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Aksoy, Ahmet Hamdi Işık ve Zekeriya Deniz, Naci Korucu, İlker Özkara, Nevzat Bayraktar, Emre Ertan, antrenörler, sporcular ve aileleri tarafından büyük bir coşku ve gururla karşılandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Short Track World Tour 1 yarışmasında üçüncülük elde eden ve bronz madalyayı ülkemize kazandıran; Short Track World Tour 2 yarışmasında ise Türkiye rekorunu kırarak önemli bir başarıya daha imza atan milli sporcumuz Furkan Akar'ı kutluyoruz. Uluslararası arenada Bayrağımızı gururla temsil eden tüm milli sporcularımıza, sporcularımızın başarısı için özveriyle çalışan teknik ekibimize ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz birimlerine teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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