Fuby Akademi Spor Kulübü 2025 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Birinci Oldu

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2025 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Fuby Akademi Spor Kulübü, 60 kulüp ve 700 sporcunun katıldığı turnuvada birinciliği kazandı. Şampiyona, Denizli'deki Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi.

2025 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda birinciliği, Fuby Akademi Spor Kulübü elde etti.

Federasyonun açıklamasına göre, Denizli'deki Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 9. tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Fuby Akademi Spor Kulübü, 60 kulüp ve 700 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada birinci oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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