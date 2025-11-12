Haberler

FSV Mainz 05, Anwar El Ghazi'ye Açtığı Temyiz Davasını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshedilen sözleşmesiyle ilgili açtığı temyiz davasını kaybetti. Mahkeme, El Ghazi'nin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek Mainz 05'in sözleşmeyi feshetme işlemini geçersiz kıldı ve kulübün futbolcuya 1,5 milyon avro ödemesini gerektiğine hükmetti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'ye karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi, kulübün açtığı temyiz davasında, El Ghazi'nin sözleşmesini sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, El Ghazi'nin "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu nedenle, kulübün sözleşmeyi "derhal fesih" yoluyla sonlandırmasının geçersiz olduğuna karar verildi.

Mahkeme kararına göre, Mainz 05, futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon avro tutarında alacağını ödemek zorunda kalacak.

Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu açıkladı.

Mainz İş Mahkemesi, geçen yıl Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek veren Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine kulüp, kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesinde temyize götürmüştü.

El Ghazi'nin, Katar Ligi'nde bir kulüpte forma giydiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Spor
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.