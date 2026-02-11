Haberler

Fred'e ilgilerini doğruladılar: Gelmesini çok isterdik, hala istiyoruz
Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro CEO'su Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrolarında görmek istediklerini açıkladı. Paulo Bracks, yaptığı açıklamada "Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim. Hala gelmesini istiyorum.'' dedi.

Ara transfer döneminde ismi birçok takımla anılan Fenerbahçeli futbolcu Fred ile ilgili sıcak bir transfer açıklaması yapıldı.

ATLETICO MINEIRO'DAN FRED İTİRAFI

Brezilya Ligi'nin köklü takımlarından Atletico Mineiro CEO'su Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrolarında görmek istediklerini açıkladı.

'GELMESİNİ ÇOK İSTERDİM, HALA İSTİYORUM'

Sözlerine devam eden Paulo Bracks, "Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim. Hala gelmesini istiyorum. Orada oynuyor ve sözleşmesi var. Hem Atletico'nun hem de yöneticisinin bir hayali. Oradaki sözleşmesi nedeniyle şu an için bu işi çözemiyoruz. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte'de ve kulüpte kökleri olan bir oyuncu. Bana kalsa çoktan burada olurdu." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasını 32 kez giyen 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

