Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk skoru ve mücadeleyi değerlendirdi.

SÖZER: MAĞLUBİYET ÜZDÜ

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, kazanma hedefiyle maça çıktıklarını söylerken, " Antalya'yı tebrik etmek lazım. 1-0 kazandı, tebrikler. Çok hedefli girdik maça emindik, bu mağlubiyet üzdü. Adım adım maçlara bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Puan toplamak istiyoruz, hedefliyiz. Genel bakımından oyunumuzdan da hiç memnun değiliz. İlk dakikalarda topa sahip olduk, oynadık. Golü yedik sonrasında topun peşine koşmamız gerekti. İlk yarı Pizzi'den bir şans gördüm. İkinci yarı çok pozisyona giremedik. Memnun kalamayız. Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Kendimizi toparlamamız lazım. Cumartesi gününe Adana Demirspor maçına kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bütün sakat oyuncularımıza doktorlar bakması lazım. Yusuf bireysel çalışıyor. İnşallah cumartesi günü takıma katılır. 4-5 günümüz var bunları değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

GROENENDIJK: TOPA SAHİP OLDUK VE GOL BULDUK

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söylerken, "Hatırlanacak bir gün. Başakşehir'e karşı alınan ilk deplasman galibiyeti. Başlıca nedenlerinden biri takım ruhunu her gün bir seviye daha ileriye taşımamız. Son 7 maçta yediğimiz tek gol var. Bu aslında bir çok şeyi özetliyor. Takım savunmamızı iyi yaptığımızı, skor ürettiğimizde 1-0 bile olsa sonunda 3 puanın bize geldiği için çok mutluyuz. İlk yarı oyunu kontrol ettik, topa sahip olduk ve gol bulduk. Ancak rakip tarafından oyuna sürülen Okaka ve Berkay gibi isimler, bu oyuncu değişikleri ile daha ofansif güce sahip olan rakip üzerimize geldi ve biz geri çekilmek durumunda kaldık. İkinci yarı belki topa çok sahip olamadık ancak iyi savaştığımızı söyleyebilirim. İyi bir seri yakaladık, son 7 maçta yenilen 1 gol takım savunmamız adına müthiş bir şey. Şimdiki hedefimiz bu seriyi 1 maç daha ileriye götürüp, pazar günü evimizde oynayacağımız Giresun maçında da 3 puana aynı inanmışlık, aynı hırs ve aynı mücadele ile uzanmak" ifadelerini kullandı.