Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk mücadeleyi değerlendirdi.

GROENENDIJK: 3 PUAN İSTEYEN BİZDİK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, iyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini söylerken, "15 maçtır kaybetmediler ve iyi oynadılar. Rakibin oyunlarını iyi analiz ettik, son 5-6 maça kadar. Top çıkışını engellemek için sistemi değiştirdik. Biz de geriden iyi çıktık. Maçın birçok bölümünde bunu başardık. Topa sahip olma oranımız fazlaydı. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son güne kadar da oyuncularım çok iyi mücadele etti. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekir. 2. yarının ilk 5 dakikasından sonra oyunu domine ettik. Net şekilde biraz da şansla kazanabilirdik. Değişimli şekilde 4-4-2 oynadık. Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor