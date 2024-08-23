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Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi

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Fransa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Lyon, 100 milyon euroluk satış hedefini tutturamayınca tüm takımını satışa çıkarmaya karar verdi. Bu karar, kulüplerin hesaplarını denetleyen DNCG'ye verilen sözün yerine getirilememesi üzerine alındı. Lyon'un bu hamlesi, Avrupa'daki diğer futbol kulüplerinin dikkatini çekti ve oyuncu transfer etmek için sıraya girdiler.

Fransız takımı Lyon'da yönetim, yaz transfer döneminin başında DNCG'ye toplam 100 milyon euroluk satış sözü vermişti. Bu rakam tutmayınca yönetim tüm takımı satmaya karar verdi.

TRANSFER İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Lyon kadrosunun neredeyse tamamı, kulüp yönetimi tarafından satış listesine kondu. L'Equipe'te yer alan haberin ardından tüm Avrupa takımları Lyon'dan oyuncu transfer edebilmek için sıraya girdi.

UYGUN FİYATA GİDECEKLER

100 milyon euroluk satış limitini tutturmak için oyuncuları bir an evvel elinden çıkartmak isteyen Lyon yönetimi, gelen teklifleri hemen değerlendirecek. 100 milyon euro tutarına ulaşılamaması durumunda puan silme ve küme düşürme cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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