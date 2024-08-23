Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi

Fransız takımı Lyon'da yönetim, yaz transfer döneminin başında DNCG'ye toplam 100 milyon euroluk satış sözü vermişti. Bu rakam tutmayınca yönetim tüm takımı satmaya karar verdi.

TRANSFER İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Lyon kadrosunun neredeyse tamamı, kulüp yönetimi tarafından satış listesine kondu. L'Equipe'te yer alan haberin ardından tüm Avrupa takımları Lyon'dan oyuncu transfer edebilmek için sıraya girdi.

UYGUN FİYATA GİDECEKLER

100 milyon euroluk satış limitini tutturmak için oyuncuları bir an evvel elinden çıkartmak isteyen Lyon yönetimi, gelen teklifleri hemen değerlendirecek. 100 milyon euro tutarına ulaşılamaması durumunda puan silme ve küme düşürme cezası ile karşı karşıya kalacaklar.