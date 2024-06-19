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Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti

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Fransız bir futbolseverin Gürcistan maçında attığı golle herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmettiği anlara ilişkin görüntü büyük ilgi gördü.

Türkiye, Euro 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, futbolseverlerin ilgisini çeken heyecan dolu karşılaşmaya genç yıldızımız Arda Güler'in yaklaşık 30 metreden kaydettiği şahane golü damga vurdu. Attığı golle herkesi kendine hayran bırakan genç yıldız için Fransız bir futbolseverin hazırladığı çalışma büyük ilgi gördü.

ARDA'YI FORMANIN ÜZERİNE RESMETTİ

Gururumuz Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmeden ve o anları kayda alıp hızlandırılmış çekimle sosyal medyadan paylaşan Fransız futbolseverin gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Milli Takım Arda Güler Gürcistan Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Murat Eryüksel:

Bir yıldız doğdu!..

21
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Emrullah Esen:

Allah senden razı olsun altın çocuk tuylerimizi diken diken ettirdin

17
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Murat Eryüksel:

Bir yıldız doğdu!

13
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Volkan Baysal:

Arda öyle mükemmel bir gol attı ki, Mert Müldür'ün şapka çıkarılacak golünü gölgede bıraktı. Şans hep sizinle olsun "Bizim Çocuklar"...

0
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Erol Birol :

Bir maçta göklere çıkardık. Ama bir maçta da yerin dibine sokabiliriz. Biz böyleyiz.

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