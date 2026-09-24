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Fransalı Rabiot, Türkiye maçı öncesi Uluslar Ligi'ni kazanıp lider bitirmek istiyor

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Fransa Milli Takımı oyuncusu Adrien Rabiot, yarın A Milli Futbol Takımı ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Rabiot, Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istediklerini, Zidane'ın gelişiyle değişiklik olduğunu söyledi.

Fransa Milli Takımı oyuncusu Adrien Rabiot, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamada, " Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Fransa'da Adrien Rabiot, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rabiot, "Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum. Hocamızı bireysel olarak tanımıyordum. Günlük hayatında bize çok önem veriyor bazen çok sessiz ama bakışları ile bize çok yardımcı oluyor ve bir efsane. Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Tüm teknik heyet dahil Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz. Türk takımlarını biliyorum. Burada futbol çok sıcak futbol camiası var. Biz profesyoneliz ve bizim amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu ortaya çıkarmak" dedi.

Eski takım arkadaşı Merih Demiral ile ilgili soruya Adrien Rabiot, "Benim oyuncu arkadaşım. Gittikten sonra konuşamadık ama umarım sahada yarın beraber oynarız" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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