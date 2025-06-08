Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
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UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa deplasmanda Almanya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa, turnuvayı üçüncü tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa, Almanya ile karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçı Fransa, 2-0'lık skorla kazandı ve UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 45'te Kylian Mbappe ve 84. dakikada Mbappe'nin asistinde Michael Olise kaydetti.

ALMANYA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

53. dakikada Almanya'da Deniz Undav'ın sağ köşeden ağlarla buluşturduğu gol, VAR tarafından incelenen pozisyonun ardından Füllkrug'un rakibi Rabiot'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Fransa, UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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