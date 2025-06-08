Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde 3. Oldu

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde 3. Oldu
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UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Goller Kylian Mbappe ve Michael Olise'den geldi.

İSTANBUL, -UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında Almanya ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği maçtan 2-0 galip ayrılan Fransa 3'üncü oldu Fransa'nın golleri Kylian Mbappe ve Michael Olise'den gelirken Almanya ise dördüncü oldu.

UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında Almanya ile Fransa, Almanya'da Stuttgart Arena'da karşılaştı. Maçın golsüz devam eden ilk yarısının son dakikasında, 45'inci dakikada Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İkinci yarının son dakikalarında ise bu kez 84'üncü dakikada Michael Olise'nin golü skoru 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fransızlar maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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