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Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi

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Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Lille ile Dunkerque karşı karşıya geldi. Maçın 85'inci dakikasında Lille öne geçse de, Dunkerque 90+6'da beraberliği sağladı ve maç seri penaltılara gitti. Penaltılarda 5-4 üstün gelen Dunkerque, Ligue 1 ekibi Lille'i kupadan elemeyi başardı. Dunkerque'nin hisselerinin yüzde 85'i Süper Lig ekibi Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'a ait.

Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Lille ile Dunkerque karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın yüzde 85'ine sahip olduğu Ligue 2 ekibi Dunkerque, Lille'i kupadan elemeyi başardı.

YOK BÖYLE MAÇ

Ligue 1 ekibi Lille, Dunkerque karşısında maçın 85'inci dakikasında öne geçti. Andre Gomes, takımını son 16 turunda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın son anlarına kadar geride olan Dunkerque, 90+6'da Tejan'ın golüyle beraberliği sağladı. Tejan, Dunkerque'ye turu getiren fitili ateşledi.

PENALTILARDA ELENDİLER

Maçın uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. 5-4 biten penaltıların sonunda Dunkerque, güçlü rakibi Lille'i eledi.

YÜKSEL YILDIRIM'IN TAKIMI

Dunkerque'nin hisselerinin yüzde 85'i Yüksel Yıldırım'a ait. Yüksel Yıldırım, aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ve bu sezonki performansıyla beğeni toplayan Samsunspor'un başkanı. Samsunspor, 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla Süper Lig'in 3'üncü sırasında yer alıyor.

Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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