Fransa, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Fransa, Çin'i 3-1 yenerek çeyrek finale ilerledi. Fransa, çeyrek finalde Brezilya-Dominik Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Çin: Zhang, Wu, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Gao (Mengjie Wang, Tang, Yang, Li, Yin, Chen)

Fransa : Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 20-25

Süre: 109 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Fransa, Çin'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa, Brezilya- Dominik Cumhuriyeti maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
