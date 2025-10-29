Haberler

Fransa'da Türkiye'ye Gümüş Madalya Getiren Para Masa Tenisi Sporcuları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nda milli sporcular Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, tekler kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, başarılı sporcuları kutladı.

Fransa'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nda milli sporcular Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin açıklamasına göre Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) Fransa'nın Yvelines kentindeki organizasyonunda Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, tekler kategorisinde ikinci olma başarısı gösterdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, milli sporcuları, antrenörlerini ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu başarılarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.