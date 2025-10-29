Fransa'da Türkiye'ye Gümüş Madalya Getiren Para Masa Tenisi Sporcuları
Fransa'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nda milli sporcular Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, tekler kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, başarılı sporcuları kutladı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin açıklamasına göre Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) Fransa'nın Yvelines kentindeki organizasyonunda Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, tekler kategorisinde ikinci olma başarısı gösterdi.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, milli sporcuları, antrenörlerini ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu başarılarından dolayı kutladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor