Fransa'da skandal! Taraftarın sahaya girerek saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Fransa 2. Ligi'nde oynanan Bordeaux-Rodez maçında taraftar sahaya girerek konuk ekibin futbolcusu Buades'e saldırdı. Kafasına darbe alan futbolcu, beyin sarsıntısı geçirdi ve maç yarıda kaldı. Bourdeux, mücadeleyi 4 farklı kazanması durumunda Ligue 1'e yükselecekti. Rodez'in ise ligde kalmak için müsabakayı kazanmaktan başka çaresi yoktu.

Ligue 2'nin 38. ve son hafta mücadelesinde, Ligue 1'e yükselmeyi hedefleyen Bordeaux, kümede kalmak için sahaya çıkan Rodez'i Matmut Atlantique Stadı'nda konuk etti. İki ekip için de kritik öneme sahip maçta taraftar, futbolcuya saldırdı ve maç yarıda kaldı.

BUADES BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

İki taraf için de kritik öneme sahip karşılaşmanın 22. dakikasında konuk ekipte forma giyen Lucas Buades, ağları sarstı ve gol sevinci yaşadığı sırada taraftarın fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Buades'in beyin sarsıntısı geçirmesi ve tribünlerde yeterli güvenlik önlemi alınamaması gerekçeleriyle karşılaşmanın hakemi Nicolas Rainville, maçı tatil etti.

Görüntü: Amazon Prime

MAÇ İKİ TAKIM İÇİN DE BÜYÜK ANLAMLAR TAŞIYOR

Bourdeux, söz konusu karşılaşmayı dört farklı kazanması halinde Ligue 1'e yükselecekti. Rodez'in ise ligde kalmak için müsabakayı kazanması gerekiyordu. Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.

Saldırı sonrası Buades hareketsiz şekilde yerde kaldı (Görüntü: Amazon Prime)