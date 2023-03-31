Fransa'da Müslüman futbolcuları ayağa kaldıran olay karar! Tüm kulüplere yazı gönderildi
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Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan nedeniyle oruç tutan futbolculara ayrıcalık tanınmayacağını kulüplere yolladığı yazıyla bildirdi. Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da alınan bu karar büyük tepki çekti. Bilindiği üzere daha önce Premier Lig'de, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken kısa bir süre oyunun durdurulacağı belirtilmişti.
Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da futbol federasyonun aldığı karar büyük tartışma yarattı.
Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayında oruç tutan futbolculara bir ayrıcalık tanınmayacağını kulüplere gönderdiği yazıyla bildirdi. Federasyonun gönderdiği yazıda, federasyon tüzüğünün 1. maddesini içeren bir metin yer aldı.
Kulüplere yollanan yazıda, "Futbol, oyuncuların siyasi, dini, ideolojik ve sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Bu ilke herkes için geçerlidir. Kurumlar, kulüpler, lisanslı sporcular, hakemler. Bu kurala saygı gösterilmesini sağlamak tüm paydaşların sorumluluğundadır." ifadeleri yer aldı. Birçok Müslüman futbolcunun top koşturduğu Fransa'da bu karar tepki çekti.
İngiltere Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken oyunun kısa bir süre durdurulacağı açıklanmıştı.