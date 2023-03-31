Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Müslüman futbolcuları ayağa kaldıran olay karar! Tüm kulüplere yazı gönderildi

Spor Haberleri

Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan nedeniyle oruç tutan futbolculara ayrıcalık tanınmayacağını kulüplere yolladığı yazıyla bildirdi. Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da alınan bu karar büyük tepki çekti. Bilindiği üzere daha önce Premier Lig'de, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken kısa bir süre oyunun durdurulacağı belirtilmişti.

Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da futbol federasyonun aldığı karar büyük tartışma yarattı.

Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayında oruç tutan futbolculara bir ayrıcalık tanınmayacağını kulüplere gönderdiği yazıyla bildirdi. Federasyonun gönderdiği yazıda, federasyon tüzüğünün 1. maddesini içeren bir metin yer aldı.

Kulüplere yollanan yazıda, "Futbol, oyuncuların siyasi, dini, ideolojik ve sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Bu ilke herkes için geçerlidir. Kurumlar, kulüpler, lisanslı sporcular, hakemler. Bu kurala saygı gösterilmesini sağlamak tüm paydaşların sorumluluğundadır." ifadeleri yer aldı. Birçok Müslüman futbolcunun top koşturduğu Fransa'da bu karar tepki çekti.

Fransa'da Müslüman futbolcuları ayağa kaldıran olay karar! Tüm kulüplere yazı gönderildiCengiz Ünder

İngiltere Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken oyunun kısa bir süre durdurulacağı açıklanmıştı.

Haberler.com - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Zamanla Akıllanan Adam:

FRANSA LAİKTİR LAİK KALACAK.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title