Fransa, Avusturya'yı 1-0 Yendi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yendi. Maçta tek golü Avusturya'dan Wöber kendi kalesine attı.
Stat: Düsseldorf Arena
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Avusturya : Pentz, Posch, Danso, Wöber (Dk. 59 Trauner), Mwene (Dk. 88 Prass), Seiwald, Sabitzer, Laimer (Dk. 90+2 Schmid), Baumgartner, Grillitsch (Dk. 59 Wimmer), Gregoritsch (Dk. 59 Arnautovic)
Fransa : Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Rabiot (Dk. 71 Camavinga), Griezmann (Dk. 90 Fofana), Thuram, Dembele (Dk. 71 Muani), Mbappe (Dk. 90 Giroud)
Gol: Dk. 38 Wöber (Kendi kalesine) ( Fransa )
Sarı kartlar: Dk. 16 Wöber, Dk. 34 Mwene, Dk. 80 Baumgartner, Dk. 84 Laimer, Dk. 90+3 Danso ( Avusturya ), Dk. 56 Dembele, Dk. 90 Mbappe ( Fransa )
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yendi.
36. dakikada Avusturya etkili geldi. Rakip ceza sahasına atılan uzun topta Sabitzer'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baumgartner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle direk dibinden kornere gitti.
38. dakikada Fransa öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mbappe'nin altıpasa ortasında, savunmada Wöber ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1
55. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mbappe'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.
Karşılaşma, Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.