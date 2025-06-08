Fransa, Almanya'yı 2-0 Yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde Üçüncü Oldu

Fransa, Almanya'yı 2-0 Yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde Üçüncü Oldu
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UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Maçta Fransa'nın gollerini Mbappe ve Olise kaydetti.

Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü oldu.

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya ile Fransa Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönettiği mücadelenin 45. dakikasında Fransa, Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 84. dakikada Olise'nin fileleri havalandırmasıyla Fransa sahadan 2-0 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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