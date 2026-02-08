Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinde Fransa takımı, 1 saat 4 dakika 15.5 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanarak, İtalya'nın Anterselva Biatlon Arena'sında düzenlenen müsabakalarda birinci oldu. İtalya gümüş, Almanya ise bronz madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde biatlon karışık takım 4x6 kilometre müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ve Julia Simon'dan oluşan Fransa, bir saat 4 dakika 15.5 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer ve Lisa Vittozzi'nin mücadele ettiği İtalya, 25.8 saniye farkla gümüş; Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt ve Franziska Preuss'un yer aldığı Almanya ise liderin bir dakika 5.3 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
