2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak kategorisinde Fransa, 1 saat 10 dakika 22.7 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanarak birinci oldu. İsveç gümüş, Norveç ise bronz madalya elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ve Julia Simon'dan oluşan Fransa, bir saat 10 dakika 22.7 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

İsveç, 51.3 saniye geride gümüş, Norveç ise 1 dakika 7.6 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
