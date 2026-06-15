Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın ilk maçına çıkacak Fransa Futbol Milli Takımı, 2018'deki şampiyonluk ve 2022'deki finalin ardından yeni bir başarıya imza atmak istiyor.

Senegal, Norveç ve Irak ile I Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçını Senegal karşısında New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak.

Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa'da birçok yıldız futbolcu da sahneye çıkacak.

Dembele, Mbappe, Olise, Zaire-Emery, Doue ve Kante

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda forvet hattında Ousmane Dembele ile Kylian Mbappe kaptanlığında, Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi genç yıldızlarla turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante de turnuvada sahne alacak.

Favoriler arasında gösteriliyor

Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, 2018 şampiyonluğu sonrasında 2022'deki ikinciliğin ardından tekrar dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak.

Otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösterilen Fransa, FIFA dünya sıralamasında 3. sırada bulunuyor.

İlk rakip Senegal

2026 Dünya Kupası I Grubu'na ilk maçına Fransa karşısında çıkacak Senegal ise 2002'de elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Senegal, Dünya Kupası'na 2002, 2018 ve 2022'den sonra 4. kez katılacak.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye de takımın kadrosunda yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Norveç ile Irak, 17 Haziran Çarşamba TSİ 01.00'de Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.