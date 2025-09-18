Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar

Uefa Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

FRANKFURT'TAN SKANDAL KARAR

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a Alman ekibinden kötü bir haber geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın maç için yaptığı 20 kişilik delegasyon başvurusu, Eintracht Frankfurt tarafından reddedildi. Alman kulübünün sadece 10 kişilik teknik ekip kontenjanına izin verdiği belirtildi.

SOYUNMA ODASINDA İZLEYECEKLER

Bu kararın ardından Galatasaray'ın analiz ekibi, fizyoterapistleri, ikinci kulüp doktoru ve iletişim biriminin karşılaşmada yedek kulübesi arkasında yer alamayacağı ve maçı 90 dakika boyunca soyunma odasından takip edecekleri dile getirildi. Galatasaray yönetiminin bu duruma tepki gösterdiği aktarıldı.