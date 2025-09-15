Haberler

Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber

Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber
Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmada Okan Buruk, ileri hat için kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda yıldız golcü Mauro Icardi, Frankfurt maçına yedek başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ileri hatta kimin oynayacağı konusunda son kararını verdi.

ICARDI YEDEK KULÜBESİNE

Okan Buruk, son olarak ligde oynanan Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de başlattığı Mauro Icardi'yi yedek kulübesine çekecek. Okan Buruk'un Icardi'nin fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlama yaptığı, böylece yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

OSIMHEN YA DA BARIŞ ALPER

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve son ana kadar yıldız golcünün durumunun bekleneceği aktarıldı. Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın ise Osimhen'in yetişmemesi halinde Frankfurt karşısında ilk 11'de olacağı kaydedildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Bizzat icardi de kimin yedek olacağına karar veriyordur zaten Okan la birlikte bu kararı almışlardır. Bunlar da icardi ye kötü haber diye başlık atıyorlar. Amaç GS taraftarını huzursuz etmeye çalışmak mı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
