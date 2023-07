Fotoğraflardaki detay ele verdi! Arda Güler, gönlünü Galatasaraylı basketbolcuya kaptırdı

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Duru Nayman ile aşk yaşadığı iddia edildi. İmza töreni ve havalimanındaki fotoğraflarda da olan Nayman, Arda'yı Madrid'de bir an olsun yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, özel hayatıyla da gündem oldu. Genç yıldızın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman ile birlikte olduğu öne sürüldü.

DURU NAYMAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Geçtiğimiz gün Real Madrid'e transfer olmak için İspanya'ya giden Arda Güler'in yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. Genç yıldızın, her an yanında olan kişinin Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Duru Nayman olduğu görüldü. Bunun üzerine Arda Güler ile Duru Nayman arasında aşk yaşandığı iddia edildi.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Duru Nayman, 23 numarayı giyiyor. 2005 doğumlu olan Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de oynamıştı.