Üye Girişi
Haberler

Fotoğraf çektiren bile var! Bu da yerli Icardi! Görenler gözlerine inanamıyor

Spor Haberleri

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'yi havalimanında karşılamaya gitti. Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. O anlar çok konuşuldu.

Süper Lig devi Galatasaray, Mauro Icardi için PSG'yle anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcuyu karşılamaya giden taraftarların içerisinde Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ

Mauro Icardi'ye benzerliğiyle kalabalığın dikkatini üzerine çeken taraftar sosyal medyada da gündem oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'deki dev transferi Icardi'nin benzeriyle çekilen fotoğraflar, taraftarların neşeli anıları arasında yerini aldı.

İşte Icardi'ye benzeyen o kişi;

Fotoğraf bile çektirdi! 'Yerli Icardi'yi' görenler gözlerine inanamıyor

Fotoğraf bile çektirdi! 'Yerli Icardi'yi' görenler gözlerine inanamıyor

Fotoğraf bile çektirdi! 'Yerli Icardi'yi' görenler gözlerine inanamıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Yaşam Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title