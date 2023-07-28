Fotoğraf çektiren bile var! Bu da yerli Icardi! Görenler gözlerine inanamıyor

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'yi havalimanında karşılamaya gitti. Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. O anlar çok konuşuldu.