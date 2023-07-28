Fotoğraf çektiren bile var! Bu da yerli Icardi! Görenler gözlerine inanamıyor
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Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'yi havalimanında karşılamaya gitti. Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. O anlar çok konuşuldu.
Süper Lig devi Galatasaray, Mauro Icardi için PSG'yle anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcuyu karşılamaya giden taraftarların içerisinde Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ
Mauro Icardi'ye benzerliğiyle kalabalığın dikkatini üzerine çeken taraftar sosyal medyada da gündem oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'deki dev transferi Icardi'nin benzeriyle çekilen fotoğraflar, taraftarların neşeli anıları arasında yerini aldı.
İşte Icardi'ye benzeyen o kişi;