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Fosfat Spor 8 maç sonra galibiyetle tanıştı

Fosfat Spor 8 maç sonra galibiyetle tanıştı
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Mazıdağı Fosfat Spor, TFF 3. Lig'de 8 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Mazıdağı Fosfat Spor, TFF 3. Lig'de 8 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, galibiyet hasretini dindirdi. Ligin 18. haftasında Mazıdağı Fosfat Spor, Bursa temsilcisi İnegöl Kafkas Spor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehit Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi Mazıdağı Fosfat Spor 2-0'lık skorla galip geldi.

Son galibiyet 84 gün önce

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü Lig'de ki son galibiyetini 84 gün önce Balıkesirspor'a karşı almıştı. Maç fazlasıyla 7. sıraya yükselen Mazıdağı Fosfat Spor, 26 puan ile Play-off potasının 2 puan gerisinde yer alıyor.

Kötü gidişatın ardından üçüncü teknik direktör değişikliğine giden Fosfat Spor, yeni teknik direktör Serdar Göçerler yönetiminde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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