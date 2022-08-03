"Forvet transferi yapılacak mı?" sorusuna Jesus'tan beklenmedik cevap: Şu anda kadromuz iyi. Konumuz kaleci almak - Haberler

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"Forvet transferi yapılacak mı?" sorusuna Jesus'tan beklenmedik cevap: Şu anda kadromuz iyi. Konumuz kaleci almak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yarın oynanacak Slovacko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 'Forvet transferi gerçekleşecek mi?" sorusuna yanıt veren Jesus, "Şu anda iyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maç öncesinde tecrübeli teknik adam Jesus açıklamalarda bulundu.

"Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek" sorusuna yanıt veren Jesus, "Joao Pedro transferini yaptık. Rossi, King, Berisha, Serdar'a güveniyoruz. Şu anda iyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" dedi.

Altay Bayındır'ın sakatlığı üzerine konuşan Jesus, "Altay'ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kaleci arayışında olduğu doğru. Ertuğrul'a güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında diz travması sakatlığı yaşayan Altay Bayındır'ın, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ki rakibi Slovacko mücadelesinde forma giyemeyecek. Altay Bayındır, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor karşısında formasına kavuşması bekleniyor.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe bir şey yapamaz ,

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