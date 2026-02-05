Haberler

Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin forvet transferi yapıp, yapmayacağı konusundaki belirsizlikle ilgili açıklamada bulundu. Tedesco, yaptığı açıklamada, "Transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sırf forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman da, oyuncunun her şeyine bakacağız. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, forvet transferiyle ilgili de konuştu.

"POZİSYONUNDAN ÇOK KARAKTERİNE BAKIYORUZ"

Forvet transferiyle ilgili konuşan Tedesco, "Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Genel olarak bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantalitesine sahip mi, takım içerisindeki gruba uyabilecek karaktere sahip mi diye bakıyoruz."

"YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERLE BUNUN ALTINI DOLDURDUK"

Sözlerine devam eden İtalyan hoca, "Yeni bir oyuncu geldiği zaman takım içindeki dinamikleri değiştirebiliyor. Bu anlamda, yapmış olduğumuz transferlerle bunun altını doldurabildiğimizi düşünüyorum. Tabii ki her kulübün işidir, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmak, bu çok önemlidir, transfer sezonunda gözünüzün açık olması."

"SON ANA KADAR GÖZÜMÜZ AÇIK OLACAK''

Son ana kadar transferi kovalayacaklarını belirten deneyimli hoca, "Transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sırf forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman da, oyuncunun her şeyine bakacağız. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak." sözlerini sarf etti.

