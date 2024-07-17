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Fortuna Sittard, Baran Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, geçtiğimiz yıl altyapısına transfer ettiği 18 yaşındaki Baran Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Baran Yılmaz, Türkiye U17 Milli Takımı'na da davet edilmişti.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, geçtiğimiz yıl altyapısına transfer ettiği 18 yaşındaki Baran Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, 18 yaşındaki Türk sol bek Baran Yılmaz'ı geçtiğimiz sezon altyapısına transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon U17 ve U18 takımlarında forma giyen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Temmuz ayının başında profesyonel oldu. Almanya'da doğup, büyüyen Baran Yılmaz, sol kanat ve sol bekte forma giyiyor. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Baran, 2022 yılında Türkiye U17 Milli Takımı'na da davet edilmişti.

Genç savunmacı, daha şimdiden Türk takımlarının da radarına girmiş durumda. Süper Lig'den birçok ekip, genç sol bekin gelişimini yakından takip ediyor. Temmuz ayının başında profesyonel olan Baran Yılmaz'ın hedefi de A Milli Takım formasını terletmek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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