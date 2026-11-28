Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Mercedes pilotu Russell kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'sinde sıralama turlarını Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ilk sırada tamamladı. Russell, 1 dakika 21.695 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunu alırken yarış yarın TSİ 19.00'da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'sine, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 21.695 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Russell'ın 0.128 saniye gerisinde takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren takımından Britanyalı Lando Norris, 0.480 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Katar Grand Prix'si yarın TSİ 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA