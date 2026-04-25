Haberler

Red Bull Pilotu Tsunoda İstanbul'da F1 Tanıtımına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'in 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüşüne özel, Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda İstanbul'a geldi.

İki gün boyunca Oracle Red Bull Racing aracı, Yuki Tsunoda'nın sürüşüyle İstanbul'un simge noktalarını, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Aracın Dolmabahçe'de başlayan yolculuğu, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi'nin önünden devam ederek, 5 yıl aranın ardından Formula 1 heyecanını İstanbul sokaklarına taşıdı. Tsunoda, Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye gelişinin açıklanmasının ardından, İstanbul Park'ta gerçekleştirilen özel buluşmada Red Bull sporcusu Hande Baladın ile bir araya geldi.

İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1 atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu. Aracın, "sağ salim gidip, yeniden gelmesi" dileğiyle arkasından su döküldü.

Yuki Tsunoda: "İstanbul Park harika bir pist"

Red Bull'un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden İstanbul'da olmak şahane bir duygu. Geçen sefer fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer hem şehri gezdim, hem de çok güzel yemekler yedim. İstanbul Park harika bir pist. Burada sürüş yapmaktan çok keyifli" ifadelerini kullandı.

Hande Baladın ise Yuki ile 5 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek, "Red Bull Racing aracını yakından deneyimlemek ve aracın direksiyonunu tutmak oldukça heyecan vericiydi. Yuki ile 2021'de yine İstanbul'da bir araya gelmiştik. Yarış ekibini Türkiye'de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

