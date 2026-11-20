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Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 21. yarışı ABD'de düzenlenecek. Las Vegas Grand Prix'si, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 07.00'de, yarış da pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2023 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2025 yılında 1: 33.365 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen attı. Las Vegas'ta geçtiğimiz yılki yarışta Verstappen damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Bu sezon Kimi Antonelli 9, George Russell, Max Verstappen ve Lando Norris 3'er, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

Formula 1'de daha önce pilotlar klasmanında Kimi Antonelli, takımlarda da Mercedes şampiyonluğunu ilan etmişti.

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilot

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 279 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 262 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 249 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 652 puan

2 - Ferrari: 510 puan

3 - Red Bull: 415 puan

4 - McLaren: 398 puan

5 - Racing Bulls: 114 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı