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Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si, 52 turluk Silverstone Pisti'nde yapılacak. Sprint yarışı ve sıralama turları yarın, ana yarış pazar günü koşulacak. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli lider.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden koşulacak. Sprint yarışı yarın TSİ 14.00'te, sıralama turları ise aynı gün TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 171

2. George Russell (Büyük Britanya): 131

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125

4. Oscar Piastri (Avustralya): 80

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79

Takımlar

1. Mercedes: 302

2. Ferrari: 204

3. McLaren: 159

4. Red Bull: 115

5. Alpine: 57

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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