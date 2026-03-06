Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonu, Melbourne'de bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 08.00'de, yarışı ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon heyecanı, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.
Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 08.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 24 etap düzenlenecek.
2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar
Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli
Williams: Carlos Sainz, Alex Albon
Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon
Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto
Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas