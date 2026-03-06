Haberler

Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlayacak

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonu, Melbourne'de bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 08.00'de, yarışı ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon heyecanı, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 08.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 24 etap düzenlenecek.

2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli

Williams: Carlos Sainz, Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
500

