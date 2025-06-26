Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, 2025-2026 sezonu formalarını taraftarlarıyla buluştururken, beklenmedik bir detay gündeme geldi. Tanıtım videosunda Victor Osimhen forması dikkat çekti. Bu durum, Nijeryalı golcünün Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını alevlendirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği merakla beklenirken Sarı Kırmızılı kulüpten çok konuşulacak bir hamle geldi.

5 YILDIZLI FORMALARDA OSIMHEN DE YER ALDI

Sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıldızlı iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıtarak satışa sunarken, ürün yelpazesinde Osimhen isminin yer alması büyük ses getirdi.

TARAFTARI HEYECAN BASTI

Bu hamle, kulübe yakın çevrelerce sadece bir tanıtım detayı olarak değil, aynı zamanda transferin bitme aşamasına geldiğinin işareti olarak yorumlandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Osimhen ismini taşıyan formanın satışa sunulması, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını zirveye taşıdı.

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor

Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Nedir bu tiyatro ya.Devlet sorunu yaptılar.Paranız varsa alın ve susun.Cinconun işi osimyene mi kaldı.Daha kirasını ödemediler,ortalığı bulandırıyorlar.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray da oynamayıp da ne yapacak? Başka yerde oynadığı zaman hayattan hiç zevk almayacağını kendisi de biliyor. Halihazırda Galatasaray ın kendisine önerdiği para nesine yetmeyecek ki? üstelik kıytırık Arap Ligi'nde değil, prestijli Avrupa Ligi'nde oynamış olacak Galatasaray tercihiyle. Başka ülkenin takımlarında değer de görmez, insan faktörü toplum faktörü çok önemli çünkü. Türkiye de taraftar futbol a çok önem veriyor böylece popülerliği artıyor. Bu da reklamlarla daha fazla para demek oluyor.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Aziz başkan Fevev şampiyone

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan'ı İstanbul'a getirdi
Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.