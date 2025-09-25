Haberler

Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti
Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Southampton maçında attığı gol sonrası formasını çıkarmış ve ikinci sarı kart ile oyundan atılmıştı. Liverpool tarafından Hugo Ekitike'nin iki haftalık maaşının disiplinsizlik sebebiyle kesilmesi bekleniyor.

Premier Lig ekibi Liverpool'a bu yaz transfer döneminde transfer olan Fransız golcü Hugo Ekitike, Southampton maçındaki hareketiyle gündemin bir numaralı ismi oldu.

GOL ATTI, FORMASINI ÇIKARIP KIRMIZI GÖRDÜ

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Southampton ile karşı karşıya geldi. Liverpool forması giyen Ekitike, gol sevinci sırasında formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LIVERPOOL'DAN CEZA YOLDA

Daily Mail'de yer alan habere göre; Liverpool, Southampton'a attığı golün ardından sorumsuzca bir hareket yapıp ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ekitike'nin iki haftalık maaşından kesinti yapacak. Liverpool'un yıldız golcüye disiplin cezası vererek diğer oyunculara örnek olmayı planladığı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
