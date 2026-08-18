Küçük Fenerbahçeli Göktuğ, Lyon maçında Kadıköy'de

FENERBAHÇE'NİN Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkartılmaya çalışılan minik sarı-lacivertli taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy'e geldi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta tribünde sarı-lacivertli forması çıkartılmaya çalışılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, yönetim tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması olan Lyon mücadelesine davet edilmişti. Kadıköy'e gelen, gün içinde ise taraftarlarla vakit geçiren Göktuğ Alımcı ve ailesi stadyuma geldi. Kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen aile daha sonra tribündeki yerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı