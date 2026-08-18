Haberler

Küçük Fenerbahçeli Göktuğ, Lyon maçında Kadıköy'de

Küçük Fenerbahçeli Göktuğ, Lyon maçında Kadıköy'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği maçında forması çıkartılmaya çalışılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Fenerbahçe yönetiminin daveti üzerine Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy'e geldi. Kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ile buluşan Göktuğ ve ailesi, daha sonra tribündeki yerlerini aldı.

FENERBAHÇE'NİN Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkartılmaya çalışılan minik sarı-lacivertli taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy'e geldi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta tribünde sarı-lacivertli forması çıkartılmaya çalışılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, yönetim tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması olan Lyon mücadelesine davet edilmişti. Kadıköy'e gelen, gün içinde ise taraftarlarla vakit geçiren Göktuğ Alımcı ve ailesi stadyuma geldi. Kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen aile daha sonra tribündeki yerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

Beklenen büyük buluşma gerçekleşti
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar