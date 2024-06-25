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Forma satmaya çalıştıkları kişinin Neymar olduğunu gören sokak satıcıları neye uğradıklarını şaşırdı

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Brezilyalı futbolcu Neymar, aracıyla seyir halindeyken sokak satıcıları tarafından durduruldu. Satıcılar, durdurdukları kişinin dünyaca ünlü futbolcu Neymar olduğunu sonradan fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dikkat çekti. Ünlü futbolcu, maça giderken trafik ışıklarında gördüğü seyyar satıcılardan forma satın aldı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Neymar'ın aracını durdurup forma satmaya çalışan sokak satıcıları, durdurdukları kişinin Neymar olduğunu sonradan fark edince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

GÜNDEM OLDU

32 yaşındaki yıldız futbolcuyu tanıyan satıcı gözlerine inanamadı. Formayı araca getirirken Neymar olduğunu fark eden satıcı çığlık attı. Diğer satıcılar da gelerek Neymar'la fotoğraf çekildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Brezilya Neymar Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Samarpan Bhav:

Evt arkadaşlar sizde kendinizi neymar ronaldo vs gibi hisetmek istiyorsanız eğer size hindistana gitmeyi tavsiye ederim. Gelen giden sizinle selfie cekmek istiyecek sadece yabancısınız diye :)) biraz o havayı hindistanda alabilirsiniz yani

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