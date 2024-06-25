Forma satmaya çalıştıkları kişinin Neymar olduğunu gören sokak satıcıları neye uğradıklarını şaşırdı

Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dikkat çekti. Ünlü futbolcu, maça giderken trafik ışıklarında gördüğü seyyar satıcılardan forma satın aldı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Neymar'ın aracını durdurup forma satmaya çalışan sokak satıcıları, durdurdukları kişinin Neymar olduğunu sonradan fark edince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

GÜNDEM OLDU

32 yaşındaki yıldız futbolcuyu tanıyan satıcı gözlerine inanamadı. Formayı araca getirirken Neymar olduğunu fark eden satıcı çığlık attı. Diğer satıcılar da gelerek Neymar'la fotoğraf çekildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.