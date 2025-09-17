Haberler

FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası Rövanşına Çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna'yı ağırlayacak. Maç Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu rövanş maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna'yı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Fransız hakem Maika Vanderstichel'in yöneteceği karşılaşmada Elodie Coppola ve Siham Boudina yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Başkent ekibi, 10 Eylül'de deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

